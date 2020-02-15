الرجاء يحرم من نجمه في مباراة الإسماعيلي المصري

يحرم فريق الرجاء البيضاوي، من حارس مرماه أنس الزنيتي، خلال مباراة ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام الإسماعيلي المصري.

ويغيب الزنيتي عن الرجاء خلال هذه المباراة بداعي التوقيف، بعد جمعه لإنذارين في البطولة العربية، حيث تلقى الأول أمام الوداد في ثمن النهائي، والثاني في مباراة الربع أمام مولودية الجزائر.

وتعرف قائمة الفريق “الأخضر” غيابات بالجملة، حيث يغيب عنه كل من محسن متولي وعبد الاله الحافيضي وعمر بوطيب، وأيضا محمود بنحليب ومحمد المكعازي وأيوب ناناح، وعبد الجليل جبيرة، بالإضافة إلى محمد الدويك وأنس جبرون.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى مساء يوم غد الأحد انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا، على أرضية ملعب الإسماعيلية.

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