جماهير الوداد تتصدر تصنيف الأكثر حضورا في الملاعب

تصدرت جماهير الوداد الرياضي، تصنيف الجماهير الأكثر حضورا في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في معظم مباريات الدوري الاحترافي.

ونشر موقع “ترانسفر ماركت” العالمي، إحصائيات جديدة فيما يخص حضور الجماهير في البطولة المغربية، إذ تصدرت جماهير “الأحمر والأبيض” هذه الإحصائية بحضور 26.677 متفرجا بـ”دونور”، بإجمالي 186.741 مناصرا في سبع مباريات، متفوقا على معظم الجماهير الوطنية، بمن فيها الغريم التقليدي الرجاء، والذي حل ثانيا بمعدل 20 ألفا، بمجموع 140 ألف مشجع رجاوي.

وحلت جماهير مولودية وجدة في المركز الثالث، بمعدل 18.929، بمجموع 132.500 مناصرا لـ”سندباد الشرق”.

يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي يتصدر البطولة الاحترافية إلى حدود الجولة 15، برصيد 33 نقطة، متبوعا بفريق مولودية وجدة برصيد 30 نقطة، فيما يحتل نهضة بركان المركز الثالث بنفس النقاط.

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