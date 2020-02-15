الرئيس الصيني يشدد الرقابة على المنتقدين بالتعامل مع "كورونا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصى الرئيس الصيني شي جينبينغ، بتكثيف الرقابة والأمن على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الصينيّة، لضمان "الاستقرار الاجتماعي"، في خضمّ مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السبت.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو أن جزءًا من الرأي العام لا يزال غاضبًا بسبب طريقة التعامل مع الوباء الذي أصاب 66 ألف شخص في الصين وقتل أكثر من 1500 مصاب.

وسمح مسؤولو الرقابة بانتقاد المسؤولين السياسيين المحليين على مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطعة هوبا التي مثلت بؤرة الأزمة، وقد تم مؤخرا تسريحهم من مهامهم.

لكن أجهزة الرقابة سارعت إلى حذف رسائل الغضب ودعوات السماح بحرية التعبير التي انتشرت الأسبوع الماضي عقب وفاة طبيب نتيجة إصابته بالفيروس بعد أن حاول تحذير الرأي العام في بداية ظهور الوباء.

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وقال شي جينبينغ في خطاب ألقاه يوم 3 شباط/ فبراير، لكنه لم ينشر إلا اليوم السبت من طرف وكالة أنباء الصين الجديدة، إنه يجب على الحكومة "تعزيز سيطرتها على وسائل الإعلام الإلكترونية" و"اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الوباء لنشر الإشاعات".

وتستخدم السلطة في الصين مصطلح "إشاعة" للإشارة إلى المعلومات الزائفة، لكنه يشمل أيضا المعلومات التي تسبب إزعاجًا للحزب الشيوعي الصيني.

وفيما يتعلق ب"الاستقرار الاجتماعي"، قال الرئيس إنه "يجب زيادة انتشار قوات الشرطة". كما دعا إلى التصدي لمن يستغل الأزمة للمضاربة وتحصيل ثروات أو بيع مواد طبية وأدوية مزيفة.