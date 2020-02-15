فيديو جنسي على مواقع التواصل يُجبر مرشحاً لعمدية باريس على الانسحاب من الانتخابات

السبت 15 فبراير 2020

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الخميس لرجلاً بوضعية حساسة.



واتضح من الفيديو الجنسي أنه لبينجامين غريفو، مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة باريس، ما وضع حداً لطموحاته السياسية.

وجرى استهداف المتحدث السابق باسم حكومة ماكرون، والذي انشغل بالدعاية الانتخابية، من قبل فنان احتجاج روسي اتهمه بالنفاق.

وقال بيتر بافلينسكي ، الذي طلب اللجوء من روسيا في 2017، إنه هو من نشر الفيديو على الانترنت.

وظهر الفيديو على موقع غير معروف ينشر معلومات عن طموحات غريفو السياسية و"إيمانه المتشدد بقيم العائلة"، ثم كشف الفيديو أن السيد غريفو تبادل مع امرأة شابة رسائل حميمية عبر الهاتف المحمول وأرسل لها فيديو شخصيا.

ونشر الرابط على الموقع نائب بالبرلمان كان قد أجبر على الاستقالة من حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" في أواخر عام 2018.

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بافلينسكي الذي قال إنه نشر الفيديو على الانترنت، عرف للمرة الأولى حين استعرض خصيتيه في الساحة الحمراء في موسكو عام 2013. وهرب من روسيا وطالب باللجوء في فرنسا حين اتهم من قبل السلطات الروسية بارتكاب اعتداء جنسي. وأنكر بافلينسكي هذه التهمة.

وأمضى سبعة أشهر في السجن لإحراقه بوابة وكالة الاستخبارات الفيدرالية الروسية في موسكو. وتسبب لاحقاً بضرر صغير لفرع "بنك فرنسا" عبر إشعال النار فيه.

وقال لقناة LCI الإخبارية الفرنسية إن غريفو كان فقط السياسي الأول الذي يمكن أن يستهدفه. وأعلن أنها البداية فقط. وأضاف أنه على السياسيين أن يكونوا نزيهين.

ولم يكن يُرجح فوز غريفو بمنصب العمدة في مارس/آذار المقبل، ولكنه كان حليفاً مقربا جداً من الرئيس وفضيحته السياسية هي لا شك إحراج للرئيس، حسبما قال مراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد.

وكان غريفو يحتل المركز الرابع، وقد عرقل حملته المرشح المنشق عن ماكرون سيدريك فيلاني.

ويتصدر هيدالغو، العمدة الاشتراكي الحالي استطلاعات الرأي، قبل مرشحة الجمهوريين رشيدة داتي.

وقد وصل ماكرون إلى السلطة في 2017 وحزبه الجديد أمن أغلبية في المجلس الوطني. مع ذلك، شهد الحزب موجةً انشقاقات في الأشهر الأخيرة، والآن لديها فقط 299 نائبا في المجلس الوطني بعدما كانوا 314 منذ ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يحقق حزب ماكرون نتائج سيئة في الانتخابات المحلية. ولكن الأغلبية التي يتمتع بها في البرلمان لا تزال في أمان بسبب تحالفه مع حزب الحركة الديموقراطية.