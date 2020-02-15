اليمن.. قائد عسكري: القوات الحكومية تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح

السبت 15 فبراير 2020

أفاد قائد عسكري، بأن القوات الحكومية تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

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وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، أن أفراد القوات الحكومية يسيطرون على مواقع حاكمة في جبهة صرواح، مشيرا إلى أن السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده.

وأضاف في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر" “قوات الجيش تحقق تقدمات مستمرة في الجبهة، والمليشيا تتكبد قتلى وجرحى في صفوفها، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال”.

وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالروح المعنوية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة، “التي تعانق السماء”، مثمنا تضحياتهم في سبيل تحرير اليمن من دنس المليشيا الحوثية المتمردة واستعادة الدولة المسلوبة.