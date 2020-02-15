السعودية: لا اتصالات مباشرة مع إيران وعلى طهران تغيير سلوكها أولا

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "نهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، والتغيير الوحيد في المنطقة هو تصعيد إيران أعمالها العدائية".

وأضاف: "أي استفزاز على الأرض من جانب إيران سنرد عليه".



ولفت الى أن "التصعيد الأخير للعنف في اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية".