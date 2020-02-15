السعودية: لا اتصالات مباشرة مع إيران وعلى طهران تغيير سلوكها أولا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الرياض سترد على أي استفزاز إيراني، مطالبا طهران بتغيير سلوكها أولا، قبل إقامة أي اتصالات مباشرة بين البلدين.
وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "نهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، والتغيير الوحيد في المنطقة هو تصعيد إيران أعمالها العدائية".
وأضاف: "أي استفزاز على الأرض من جانب إيران سنرد عليه".
ولفت الى أن "التصعيد الأخير للعنف في اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية".
وأضاف: "أي استفزاز على الأرض من جانب إيران سنرد عليه".
ولفت الى أن "التصعيد الأخير للعنف في اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية".
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