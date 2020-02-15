دمشق: نرفض فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد

وقال مقداد بحسب "روسيا اليوم"، إن المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب.

وتابع: "الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة".



كما شن هجوما حادا على حكومة تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستغلها لحماية مصالحها المتمثلة في النفط وإسرائيل.