علاوي يعلن الاقتراب من تحقيق كابينة مستقلة وطرحها الاسبوع الحالي

اعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، الاقتراب من تحقيق "انجاز تاريخي" عبر كابينة وزارية مستقلة، مؤكداً أنه سيتم طرح اسماء الكابينة خلال الأسبوع الحالي. وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، "اقتربنا من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة من الكفوئين". Advertisements وأضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب". وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة.

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