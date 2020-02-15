علاوي: طرح تشكيلة الحكومة العراقية الأسبوع الحالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء العراقي، المكلف محمد توفيق علاوي، طرح أسماء التشكيلة الحكومية العراقية خلال الأسبوع الحالي".

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن علاوي قال السبت:" إننا نقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء دون تدخل أي طرف سياسي".

وأضاف :"نأمل استجابة أعضاء البرلمان للتشكيلة الحكومية المقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب".

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ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/ آذار المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

وندد المحتجون بتكليف محمد علاوي من قبل رئيس الجمهورية برهم احمد صالح لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد طالبوه بالتنحي وان يتم تكليف اخر يحظى بمقبولية الحراك الشعبي.