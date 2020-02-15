ضمن الاحتلال والذل.. صمت رسمي قطري بشأن وفاة شاعر بسبب ضابط تركي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

تحدث ناشطون، عن صمت رسمي قطري من وفاة شاعر بسبب ضابط تركي لحساسية موقف الدوحة من أنقرة.



ووفق وسائل الإعلام، أثارت وفاة الشاعر القطري مشعل بن عكروم المري جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم ناشطون ضابطاً تركياً بالتسبب في وفاته، وتحدثوا عن احتلال تركي لقطر وذل وإهانة.

وانتشر أمس الجمعة هاشتاق#مشعل_ال_عكروم و#تركيا_تقتل_شاعر_قطري،

Advertisements

وقدم البعض روايات مختلفة لوفاته، في ظل صمتي رسمي مطبق من الدوحة والجهات القطرية الرسمية، التي لم تتعرض لوفاة المري الذي انضم للجيش القطري أخيراً، حسب هذه الروايات.

ونقل موقع قناة الحرة، أن عائلة الراحل، أكدت وفاته، وجاء في حساب شخص يدعى عبد العزيز المري أن "مشعل توفي فجر يوم 26 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه كان مشاركاً في دورة صاعقة في الجيش" القطري.

ونشر ناشطون على تويتر مقاطع فيديو للشاعر وهو يلقي قصيدة، وصورة قالوا إنها للضابط التركي الذي قتله، وكتب البعض أن مشعل انضم للجيش القطري، وأشرف على تدريبه جنود أتراك، كانوا يسلطون عليه عقوبات قاسية أدت في النهاية إلى وفاته".

وفي المقابل قال آخرون إنه مات بعد مشادة بينه وبين الضابط التركي بسبب رفضه تنفيذ أوامره، فاعتدى عليه الضابط التركي، ما أدى إلى وفاته.