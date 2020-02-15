نشطاء يوجهون رسالة إلى الناشط المصري جمال عيد: لن تفلح المؤامرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط المصري جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لتعاونه مع جماعة الإخوان الإرهابية.

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وقال النشطاء في رسالة حملت عنوان: "إلى الكذاب جمال عيد"، الإدعاءات التي ترددها أنت وأمثالك عندما تعاونتم مع الإخوان مقابل إلقائهم الفتات على الأرض ودمرتم البلد هى نفس الإدعاءات التي ترددها جماعة الإخوان الإرهابية الآن.

وتابع النشطاء: "هل نسيت عشرات الملايين من المواطنين ونزولهم الشوارع رافضين حكم الإخوان الذين ألقوا بكم في مقالب القمامة بعد أن خدعوكم، تأتي اليوم وأتباعك لمحاولة تكوين هذا المشهد المأساوي مرة أخرى، ونؤكد لك أنك لن تتمكن من ذلك ولن تفلح عمليات التحريض ضد الدولة ومؤسساتها ولن يؤدي تعاونك مع الجماعة الإرهابية وتحريكك مثل الدمية أن تحقق هذه المؤامرة أعراضها".