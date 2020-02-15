- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلطجة المتآمرين.. حسام بهجت وجاسر عبد الرازق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365
وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" رسالة قاسية إلى كل من حسام بهجت وجاسر عبد الرازق، اللذان وصفوهم بالمتآمرين، مؤكدين أنه عندما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أتباعهما المتآمرين حتى لو قاموا بجريمة جنائية أو تحرش يقوما بالتكتل وترديد الإدعاءات المتكررة للإساءة لمصر ومؤسساتها وحشد المنظمات الأجنبية المشبوهة والتحرك بشكل بلطجة سياسية وإثارية للضغط على مصر للإفراج عن هؤلاء الأتباع بغض النظر عما ارتكبوه.
وتابع رواد مواقع التواصل، أن ما يفعلاه أمر مرفوض لدى الشارع المصري ويزيد من احتقار المواطنين لهؤلاء الشرذمة.
وأكد النشطاء أن التاريخ لن يعود إلى الوراء خاصة أن الشعب المصري لديه تجربة مريرة بعد الاستماع لهؤلاء المتآمرين، بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها، وليعلم هؤلاء المتآمرين أن كل تحركاتهم المشبوهة ستجد تصدى لها حاسم من الشعب المصري بكافة فئاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بلطجة المتآمرين.. حسام بهجت وجاسر عبد الرازق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.