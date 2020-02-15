ترند | تحذير من طقس الأحد..وتطورات تقلب موازين قضية فيلا نانسي عجرم.. وقرار عاجل من النيابة في وفاة هيثم زكي.. وأستاذ جامعي يثير الجدل بعد خلعه ملابسه أمام الطلبة.. وصدمة لصلاح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الوفاة لأسباب كمياوية.. بعد 3 أشهر من التحقيقات.. قرار عاجل من النيابة في قضية وفاة هيثم أحمد زكي، وبعد أزمة صلاح وكلوب بسبب الأولمبياد.. الفيفا يصدم الفرعون المصري، وعادت لنقطة الصفر.. تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، وذروة الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد، وحقيقة خلع أستاذ جامعي في جامعة المنصورة ملابسه أمام الطلبة المستجدين

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الوفاة لأسباب كمياوية.. بعد 3 أشهر من التحقيقات.. قرار عاجل من النيابة في قضية وفاة هيثم أحمد زكي

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر حفظ التحقيقات في قضية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، بعد 3 أشهر من التحقيقات.

وبحسب "اليوم السابع"، تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الراحل.

وكشفت مصادر طبية، عن عدم صحة رواية وفاة الفنان، بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات وإصابة بمغص وإعياء شديد، لافتة إلى أن سبب الوفاة جاء لأسباب كمياوية ومرضية.

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى، قد توفى يوم 7 نوفمبر الماضي، بعد أن تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما.

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بعد أزمة صلاح وكلوب بسبب الأولمبياد.. الفيفا يصدم الفرعون المصري

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه من حق ليفربول الإنجليزي منع نجمه المصري محمد صلاح، من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفيفا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مسابقة كرة القدم الأوليمبية للرجال، وكذلك جميع بطولات الفيفا التي بها شروط تتعلق بسن اللاعبين غير مدرجة في رزمانة المباريات الدولية للرجال خلال الفترة من 2018 حتى 2024 وبالتالى فإن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة الأولمبية.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة بين يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ومحمد صلاح، بسبب رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، في ضم مهاجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة بين يوليو وأغسطس 2020 تزامنا مع ضربة بداية الدوري الإنجليزي، مما يعني غياب صلاح عن فترة الاستعداد للموسم الجديد، وأيضا عدم مشاركته في الجولات الأولي من البريميرليج.

وأعرب كلوب، عن أمنيته فى عدم مشاركة صلاح في الأولمبياد، قائلا: "لم يتم اتخاذ أى قرار، هل أريد خسارة لاعب فى فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأخذ فى الاعتبار عدة أمور أخرى".

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "أحتاج للتحدث مع صلاح ومزيد من المعلومات عن الوضع، وحتى الآن لم يتواصل معى أى أحد بشأن مشاركة صلاح فى الأولمبياد".

وأشارت تقارير إعلامية أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أبدى رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد.

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عادت لنقطة الصفر.. تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

فجرت رهاب بيطار، محامية أسرة السوري محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجحت في إعادة القضية التي شغلت الرأي العام، لنقطة الصفر، عقب تقديمها طعنا على كل الإجراءات التي تمت بملف القضية، كما طلبت إعادة تمثيل الجريمة.

وكتبت بيطار عبر حسابها بموقع تويتر: «هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم أمام القضاء»، لتعود القضية بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وأضافت المحامية: «تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة».

وتابعت: "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".

طلب تشريح الجثة

وفي تطور جديد تقدمت أسرة القتيل، بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها.

وقالت مصادر لقناة «العربية»، إن «عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع، على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا».

وبحسب موقع سبوتنيك، طلبت عائلة الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، «لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات».

وذكرت أن «أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها».

مكالمة بين القتيل والهاشم

وفي وقت سابق، أكدت المحامية أن زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد الموسى ورقم الهاتف بعيادته، لافتة إلى أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

وقالت المحامية عبر حسابها بالفيس بوك: "خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم الطبيب بطلب رفع السفر وتم رد الطلب.. هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق".

وأضافت بيطار: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص يدعى "أبو الذهب" وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم ".

علاقة عمل بين القتيل وزوج نانسي

وكانت بعض المواقع السورية قد تناقلت خبراً حول أن القتيل السوري، كان يعمل في منزل نانسي عجرم وافتعل تلك الحادثة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه، كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة أنّ الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة بين القتيل بنانسي وزوجها عارية من الصحة وكذب.

وقال جيجي لـ"النهار": "إنها كذبة يحاول البعض ترويجها، نحن لا نعرفه، وهل هناك من يطالب بمستحقاته يأتي في الساعات الأولى من منتصف الليل وفي يده قفازات ومثلم؟ هذا عيب، والقضاء اللبناني سيأخذ مجراه، واحنا ارتضينا بأنّ الدكتور فادي يتم إيقافه حتى يتم الانتهاء من التحقيق".

وتابع: "هل هناك عاقل يصدّق أن نانسي عجرم ستأكل مستحقات أي شخص، فالجميع يعلم خيرها".

وكان تقرير الطب الشرعي اللبناني، قد كشف عن مقتل الشاب السوري بـ17 طلقة، وعلى إثر ذلك أصدرت القاضية غادة عون عدة قرارات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام طوال الأيام الماضية.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن توزيع الطلقات على القتيل جاءت كالتال: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تشير الدلائل الواضحة من التقرير، بأن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

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من جانبه، أصدر القضاء اللبناني قرارات جديدة فى قضية حادثة منزل نانسى عجرم والمتعلقة بقتل المقتحم على يد فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق فى الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

وقررت القاضية غادة عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التى توضح مكان حصول الجريمة.

كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع غصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع إلى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعي، والكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما إذا كان قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.

وكانت قناة O TV اللبنانية، قد أجرت لقاء مع نانسى عجرم عقب اخلاء سبيل زوجها، حيث قالت "اللى فعله شادى هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك"

وتابعت "أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللى صار .. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا .. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكن الظروف أجبرتنا"

من جانبها رفضت والدة القتيل محمد حسن موسى تقبل العزاء، وقالت في لقاء تليفزيونى، قائلة: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".

وخلال لقائها بإحدى القنوات السورية، قالت والدة الشاب محمد حسن، "داخل أعزل .. ليه 16 رصاصة .. لا أقبل العزاء .. متل ما ولادها غاليين عليها ابنى غالى .. وهى حرمته ولاده .. عايزنى أقبل العزاء من قاتلة ابنى".

تفاصيل الحادث

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها​ للسوري وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن الشاب تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع الشاب طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السوري اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله الشاب الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة، وفوجئ بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتله على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

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ذروة الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الأحد، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، بالقاهرة الكبري، فيما يشهد الوجه البحرى، طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13

موجة سيئة جديدة

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة من السبت وحتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

الأحد ذروة الموجة

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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حقيقة خلع أستاذ جامعي في جامعة المنصورة ملابسه أمام الطلبة المستجدين

في واقعة تبدو غريبة من نوعها، للترويح على الطلاب، وتقليل قلقهم من أساتذة الجامعات والتعليم الجامعى، خلع الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، وظهر بشكل "كاجوال".

ونشر الدكتور هشام سلام فيديو لهذه الواقعة عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "في أحد الأيام، تم دعوتى لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول"، متابعا: "كنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون". حسبما نشر موقع "اليوم السابع". (رابط الخبر)