أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ إلى أن "التراشق السياسي كان الوسيلة الأنجع لإلهاء الشعب عن ​الفساد​". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر عقيص أن "الشد الطائفي كان الطريقة الفضلى لحرف أنظار الشعب عن أزماته الكبرى. هل ينجح التراشق الدائر اليوم والشد المذهبي في عدم تمدد الجوع نحو البطون الخاوية؟ يبدو ان لسان حال بعض السياسيين هو: لا بأس من تكرار المحاولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: هل ينجح التراشق والشد المذهبي في عدم تمدد الجوع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.