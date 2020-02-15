افرام: البلد هو الخاسر الأكبر عندما يقوم الساسة باستبعاد أهل الخبرة

رد النائب نعمة افرام على كلّ ما يتداول في أزمة الكهرباء، متأسفاً "تناول ملف الكهرباء دون ذكر الوزير جورج افرام وصراعه من أجل الحق والشفافية. لقد أصدر التاريخ حكمه بإسم الشعب اللبناني في هذه القضية وأنصفه".
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لم يفهم أولياء ذلك الزمن مشروع جورج افرام في إنقاذ قطاع الكهرباء وإطلاقه بكلفة زهيدة جداً توفيراً على الخزينة ومحاربة الفساد وبعيداً عن التجاذبات. رحمهم الله وسامحهم. ولا أنسى الأوفياء الذين يشهدون للحق ولمواقفه الوطنية الجريئة".
وأكد أنه "إذا أؤدنا استخلاص عبرة من تلك المرحلة وما بعدها من مراحل حتى الأمس القريب، إنه عندما يقوم أهل السياسة باستبعاد أهل الخبرة يكون الخاسر الأكبر البلد. أعطِ خبزك للخباز وخاصة عندما لا يأكل نصفه".
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