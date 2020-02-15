الكتيبة الإسبانية تحيي ذكرى مقتل 6 جنود لها في الجنوب عام 2007

كرمت ​الكتيبة الإسبانية​ العاملة في اطار ​اليونيفيل​، في احتفال رمزي، جنودها الستة الذين استشهدوا في عملية تفجيرية بواسطة ​سيارة مفخخة​ عام 2007 استهدفت آليتهم على طريق الدردارة ​مرج الخيام​.

وقد أدت ثلة من الجنود الإسبان التحية العسكرة عند النصب التذكاري في مكان العملية، ووضعوا اكليلاً من الزهر عند النصب التذكاري، بحضور قائد القطاع الشرقي الجنرال كارلوس نافورو وضباط من الكتيبة الإسبانية.