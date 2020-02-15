حمود: الفارق ‏بين من هم في محور المقاومة ‏من غزة إلى إيران ‏‏هو التطبيق

أشار رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​، الى أن "الفارق ‏بين من هم في محور المقاومة ‏من غزة إلى ​إيران​ ‏هو التطبيق، ‏بمعنى الثقافة واحدة ‏مع كافة المسلمين، ‏ولكن هنالك من يضع هذه الثقافة ‏موضع التطبيق ‏وهنالك من يعطلها".

وجاء حديث حمود في حفل استقباله وفدًا ‏من مجلس أمناء في ​حركة التوحيد الإسلامي​، بعد أن تم التداول في الأوضاع العامة. ‏

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