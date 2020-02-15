حمود: الفارق ‏بين من هم في محور المقاومة ‏من غزة إلى إيران ‏‏هو التطبيق

أشار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الى أن "الفارق بين من هم في محور المقاومة من غزة إلى إيران هو التطبيق، بمعنى الثقافة واحدة مع كافة المسلمين، ولكن هنالك من يضع هذه الثقافة موضع التطبيق وهنالك من يعطلها".
وجاء حديث حمود في حفل استقباله وفدًا من مجلس أمناء في حركة التوحيد الإسلامي، بعد أن تم التداول في الأوضاع العامة.
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