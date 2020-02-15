هيئة ممثلي الأسرى تنظم حملة غرس أشجار في معتقل الخيام

نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الصهيونية، حملة غرس أشجار، في باحة معتقل الخيام، تحت عنوان "الدم يثمر انتصارا"، في حضور عضو المكتب السياسي في حركة أمل الشيخ محمد غزال، وعضو المجلس التنفيذي في حزب الله"الشيخ عبد الكريم عبيد وعدد من الأسرى المحررين.
وألقى غزال كلمة حيا فيها أرواح الشهداء، متطرقا الى "الظلم الذي ألحقه عامر الفاخوري بالأسرى". ثم تحدث عبيد، فنوه فيها ب"الإجراءات التي اتخذتها الدولة والقضاء بحق عامر الفاخوري"، وحيا "الشعب الفلسطيني المقاوم"، داعيا إياه الى "التمسك بقضيته".
كما ألقى كل من الأسيرين المحررين عفيف حمود ورجائي أبو همان كلمتين من وحي المناسبة، وفي الختام تم غرس عدد من الأشجار.
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