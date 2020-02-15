هيئة ممثلي الأسرى تنظم حملة غرس أشجار في معتقل الخيام

نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الصهيونية، حملة غرس أشجار، في باحة معتقل ​الخيام​، تحت عنوان "الدم يثمر انتصارا"، في حضور عضو المكتب السياسي في ​حركة أمل​ الشيخ ​محمد غزال​، وعضو المجلس التنفيذي في حزب الله"الشيخ ​عبد الكريم عبيد​ وعدد من الأسرى المحررين.

وألقى غزال كلمة حيا فيها أرواح الشهداء، متطرقا الى "الظلم الذي ألحقه ​عامر الفاخوري​ بالأسرى". ثم تحدث عبيد، فنوه فيها ب"الإجراءات التي اتخذتها ​الدولة​ و​القضاء​ بحق عامر الفاخوري"، وحيا "​الشعب الفلسطيني​ المقاوم"، داعيا إياه الى "التمسك بقضيته".

كما ألقى كل من الأسيرين المحررين عفيف حمود ورجائي أبو همان كلمتين من وحي المناسبة، وفي الختام تم غرس عدد من الأشجار.