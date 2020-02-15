طارق المرعبي: الناس قالت كلمتها في بيت الوسط

اعتبر عضو تكتل ​لبنان​ أولاً النائب ​طارق المرعبي​، أن "الناس قالت كلمتها في ​بيت الوسط​، وصاحب الدار أعطى المفاتيح لأهل الوفاء والقيم والشهامة بالسراء والضراء. سلم البيت وصاحبه ونهجه الوطني الأصيل". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه لرئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ بأنه "يكفيك فخرا أنك مثقل بالإنسانية وضحيت بكل شيء من أجل لبنان. عكار لم ولن تخيب ظنك. شكرا لأهلنا وأحبتنا من القلب".

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