عماد واكيم للسلطة: لماذا كنتم تطمئنون الناس؟

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​، إلى أن "عقماً مريراً لدى ​السلطة​ والاكثرية،ما زالوا يدرسون،الناس تتحدث بسداد الدين المستحق او التخلف،بالفوائد،بصندوق النقد الدولي وقلبهم على ​الدولار​ الطائر وهم يدرسون".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، سأل واكيم: "ماذا كنتم تفعلون حين كنا ننبه غير اتهامنا بالعرقلة،الم يلفت احتجاجنا انتباه احدكم؟لماذا كنتم تطمئنون الناس؟ عقم ما بعده عقم".