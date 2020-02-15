أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، إلى أن "عقماً مريراً لدى السلطة والاكثرية،ما زالوا يدرسون،الناس تتحدث بسداد الدين المستحق او التخلف،بالفوائد،بصندوق النقد الدولي وقلبهم على الدولار الطائر وهم يدرسون".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، سأل واكيم: "ماذا كنتم تفعلون حين كنا ننبه غير اتهامنا بالعرقلة،الم يلفت احتجاجنا انتباه احدكم؟لماذا كنتم تطمئنون الناس؟ عقم ما بعده عقم".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد واكيم للسلطة: لماذا كنتم تطمئنون الناس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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