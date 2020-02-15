إنطلاق مسيرة "لا ثقة" من ساحة ساسين ومن أمام مصرف لبنان

إنطلق ناشطون ب​مسيرة​ "لا ثقة" من ​ساحة ساسين​ ومن أمام ​مصرف لبنان​ الى ​مجلس النواب​ مرورا ب​بشارة الخوري​ ومبنى الواردات المالية، بوجود انتشارا لافتا لعناصر ​الجيش​ و​الامن الداخلي​.

وقد رفع الناشطون شعارات "لا ثقة"، "لا شرعية" ولافتة كتب عليها "تسوياتكم أوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

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