إنطلاق مسيرة "لا ثقة" من ساحة ساسين ومن أمام مصرف لبنان

إنطلق ناشطون بمسيرة "لا ثقة" من ساحة ساسين ومن أمام مصرف لبنان الى مجلس النواب مرورا ببشارة الخوري ومبنى الواردات المالية، بوجود انتشارا لافتا لعناصر الجيش والامن الداخلي.
وقد رفع الناشطون شعارات "لا ثقة"، "لا شرعية" ولافتة كتب عليها "تسوياتكم أوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم".
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