وزير خارجية السعودية: نفضل الحل السياسي باليمن عبر الحوار برعاية أممية

أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ​آل سعود​، بأن المملكة العربية ​السعودية​ "لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى ​إيران​"، معتبراً أن إيران "تمارس سلوكا مستهترا وتهدد ​الاقتصاد​ العالمي".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، شدد بن فرحان على أن "هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة"، موضحاً أنه "حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران"، متمنياً "تغيير السلوك الإيراني أولا قبل مناقشة أي شيء آخر".

وتعليقاً على الوضع في ​اليمن​، أمل وزير الخارجية السعودي "أن يركز ​الحوثيون​ على مصالح اليمن وليس إيران"، مؤكداً أن موقف المملكة في اليمن "كان دوما داعما للحل السياسي عبر الحوار برعاية أممية"، مشيراً إلى أنه "على كافة الأطراف المساعدة في الحل في اليمن وليس السعودية فقط".

واعتبر بن فرحان أن "تدخلنا في اليمن كان قائما على أساس الدفاع عن أمننا القومي، وعلى الحوثيين أن يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كانوا يريدون سلاما أو السيطرة على الساحة اليمنية، وكل ما نفعله الآن يمهد الطريق لإجراء حوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين".