وزير الخارجية السوري: حكومة أنقرة هي الأغبى على مستوى العالم

اعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، أن "المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من ​الشعب السوري​"، محملا "​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ المسؤولية عن محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب"، مؤكدا على أن "الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي ​سوريا​ كاملة".

ولفت مقداد، في حديث تلفزيوني، الى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تستغل ​الحكومة التركية​ لحماية مصالحها المتمثلة في ​النفط​ وإسرائيل"، واصفا حكومة ​أنقرة​ بأنها "الأغبى على مستوى العالم، والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يكذب كما يتنفس، وهو متورط في خوض الحرب ضد سوريا وها هو قد ذهب للقتال في ​ليبيا​، فأردوغان كان يعتقد أن الحرب على سوريا ستنتهي خلال بضعة أيام ولذلك ارتكاب جريمة ضد سوريا والشعب التركي، وكان يجب على الحكومة التركية أن تفكر بأن أي إضعاف للدولة السورية سينعكس عليها أيضا".

كما تطرق إلى العلاقات بين سوريا وباقي دول ​العالم العربي​، داعيا إياها إلى "الإدراك أن الحرب المستمرة لـتسع سنوات لم تجعل سوريا تغير موقفها، وكنا نتمنى ألا يتآمر بعض العرب على بعضهم الآخر وألا يضعف بعضهم بعضا".