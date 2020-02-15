حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من التشكيلة الحكومية المقترحة

أعلنت ​حركة النهضة التونسية​ انسحابها من التشكيلة الحكومية المقترحة ولن تمنحها الثقة، مشيرةً إلى أن "موقفها جاء نتيجة لرفض رئيس ​الحكومة​ المكلف تشكيل حكومة وحدة وطنية".

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