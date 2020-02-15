أردوغان بحث مع ترامب الوضع في إدلب وليبيا وخطة السلام الأميركية

بحث الرئيس التركي رجب طيب ​أردوغان​ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، الوضع في إدلب و​ليبيا​ وخطة ​السلام​ الأميركية. واتفق أردوغان ونظيره الأميركي، على استئناف المفاوضات لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وأكد أردوغان "أننا ملتزمون حتى النهاية باتفاق التدريب والأمن الموقع مع السراج"، مشيرا الى أن "النظام السوري بدأ بمحاصرة نقاط مراقبتنا ولا يمكننا الصمت إزاء ذلك"، مشددا على أن "بلاده تقوم بما يلزم ضد القوات السورية".

ولفت الى نه "عقد محادثات إيجابية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا".