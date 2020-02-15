لافروف بحث مع بيدرسن الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، بحثا المسائل المتعلقة بسير العملية السياسية في سوريا، والقضايا الأمنية".
وتناول لافروف وبيدرسن، على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ، الوضع في سوريا مع التركيز على "الحاجة إلى ضمان الاستقرار والأمن "على الأرض" على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، ومكافحة الجماعات التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي، إرهابية".
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