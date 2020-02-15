لافروف بحث مع بيدرسن الوضع في سوريا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ والمبعوث الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسن، بحثا المسائل المتعلقة بسير العملية السياسية في سوريا، والقضايا الأمنية".

وتناول لافروف وبيدرسن، على هامش ​مؤتمر​ الأمن الدولي في ​ميونخ​، الوضع في سوريا مع التركيز على "الحاجة إلى ضمان الاستقرار والأمن "على الأرض" على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، ومكافحة الجماعات التي اعتبرها ​مجلس الأمن الدولي​، إرهابية".