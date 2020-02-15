شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن وزارة الأثار والسياحة تقوم بتنفيذ خطة دعائية عالمية للأثار المصرية ، وهو أمر في غاية الأهمية لاسيما وأن هناك دول لا تمتلك حتي جزء بسيط من الأثار التي لدينا ومع ذلك تعتمد علي الدعاية والتكنولوجيا الحديثة لجذب السياح، مقترحاً إطلاق قناة قضائية تكون معنية بعرض المناطق الأثرية المصرية وذات الجذب من خلال افلام وثائقية.

وأضاف علي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن السياحة مصدر رئيسي للدخل القومي المصري، وهذا القطاع تعرض لمشاكل ضخمة نتيجة ثورة 25 يناير، وهو ما يتم تداركه حاليا في ضوء التوجيهات المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا القطاع.

ونوه عضو مجلس النواب، علي إلي أن الدولة تستعد خلال الفترة المٌقبلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيعد انطلاقة جديدة للسياحة داخل مصر، نتيجة حجم الأثار والتكنولوجيا الموجود به، فلأول مرة يتم انشاء متحف علي طراز عالمي بتحويله لمكان سياحي ترفيهي بالكامل.

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ووافق البرلمان نهائيا الشهر الماضي علي قانون هيئة المتحف المصري الكبير، المٌقدم من الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يحتويه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.