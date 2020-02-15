النهضة تعلن انسحابها من الحكومة التونسية المقترحة

أعلنت ​حركة النهضة التونسية​ انسحابها من التشكيلة الحكومية المقترحة، مؤكدة أنها لن تمنحها الثقة. وأكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت أن النهضة لن تمنح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ. وأشار إلى أن موقف الحركة جاء نتيجة لرفض رئيس ​الحكومة​ المكلف تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت جهود تشكيل الحكومة التونسية قد تعثرت لأشهر متواصلة، بسبب الخلافات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، ونتيجة لحالة التشرذم التي أظهرتها نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

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