بسبب مباراة في كرة القدم.. تلميذ يقتل زميله بثانوية بمدينة وزان

اهتزت ثانوية عمر الخيام بجماعة تروال، إقليم وزان، اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها تلميذ نتيجة طعنات قاتلة تلقاها من زميل له.
وعلم “اليوم 24″، من مصادر محلية، أن القاتل والضحية يدرسان في الفصل نفسه مستوى السنة الأولى، مشددا في السياق ذاته على كون خلافهما حول مباراة في كرة القدم جعل القاتل يوجه طعنات لزميله أردته قتيلا.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات المختصة نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة شفشاون بهدف إخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد مسببات الوفاة.
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