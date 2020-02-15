أزمة خانقة في سبتة المحتلة بعد منع المغرب تصدير الأسماك إليها -فيديو

أرخى قرار المغرب منع دخول شاحنات السمك إلى مدينة سبتة بضلاله على الأوضاع الإقتصادية والسياسية في المدينة المحتلة، وعلاقتها بحكومة مدريد.

وأغلقت أغلب محلات بيع السمك في المدينة أبوابها إثر قرار المنع الذي بدأ الإثنين الماضي، حيث كانت الأسماك المغربية تشكل حوالي 80 بالمائة مما يوجد في الأسواق.

ووجهت تيريزا لوبيز، النائبة الإسبانية في حزب “فوكس” اليميني المتطرف، اللوم لحكومة مدريد حول هذا الوضع، معتبرة أن المغرب مستمر في الإستفادة من ضعف حكومة بيدرو سانشيز.

وكان المغرب قد قرر إغلاق المعابر التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، في وجه المستثمرين الإسبان، قبل أن يستتبعها بحضر نقل الأسماك إليهما، ما خلق أزمة لدى الطرف الآخر.