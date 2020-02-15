راسلت إدارة فريق الجيش الملكي، اليوم السبت، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهدف الاحتجاج على قرار اللجنة التأديبية التابعة لها، على خلفية العقوبة التي فرضتها مساء أمس الجمعة عقب شغب “الكلاسيكو”، والقاضية بحرمان الفريق من جماهيره لأربع مباريات.
وعلم “اليوم24” من مصدر من داخل فريق الجيش الملكي، أن مسؤولي الممثل الأول للعاصمة قرروا الخروج عن صمتهم ومراسلة الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة وطنيا لرفع التظلم.
وشدد المصدر ذاته على كون عقوبة “الويكلو” ظالمة، مبرزا في السياق ذاته أن الرسالة الاحتجاجية تضمنت الإشارة إلى حالات مماثلة في مجموعة من الميادين لم تشملها عقوبات مماثلة.
وأكد ذات المصدر أن الرسالة معززة بحالات مشابهة لمباريات فرق أولمبيك خريبكة، حسنية أكادير، مولودية وجدة، وأولمبيك أسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر وصف القرار بـ”الظالم”.. الجيش الملكي “يحتج” على الجامعة بعد عقوبة “الويكلو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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