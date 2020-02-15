التحالف العربي يقر بسقوط طائرة له استهدفها الحوثيون باليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة “الجوف” اليمنية.

وقال المالكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “عند الساعة 45ر23 من مساء أمس الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني”.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت مساء أمس، أن مسلحيها أسقطوا طائرة حربية للتحالف العربي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وتخضع معظم محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع السعودية، لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فيما يسيطر الحوثيون على بعض المناطق فيها وتشهد مواجهات متكررة.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام حربا عنيفة بين القوات الموالية للرئيس هادي مدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى، جعلت حوالي 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، فيما تشير تقارير حقوقية إلى مقتل 100 ألف يمني منذ بدء الصراع.