زياش أغلى لاعب مغربي في الدوريات الأوربية

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، والمنتقل حديثا إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، ليعتبر أغلى لاعب مغربي في الدوريات الأوربية.

وحسب موقع “ترانسفر ماركت” المختص في الإحصائيات، فإن قيمة زياش ارتفعت إلى 50 مليون يورو خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما أعلن نادي أياكس عن انتقاله الصيف المقبل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي.

وحل في المركز الثاني في ترتيب اللاعبين المغاربة الأغلى قيمة تسويقية، أشرف حكيمي، مدافع بروسيا دورتموند الألماني ب45 مليون يورو، ثم أمين حاريث نجم شالكه الألماني، بقيمة تسويقية بلغت 30 مليون يورو.

وأكد أياكس أن قيمة صفقة انتقال حكيم زياش، الذي يرتبط بعقد مع الفريق الهولندي حتى صيف 2022، تبلغ 40 مليون يورو، مع بعض المتغيرات الإضافية.

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