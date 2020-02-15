الطيبة: وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار على عيادة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي الطيبة، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية في أعقاب إطلاق النار على عيادة تابعة لصندوق المرضى "كلاليت".
وأعرب المحتجون عن استنكارهم وغضبهم العارمين إزاء جريمة إطلاق النار التي استهدفت العيادة قبل يومين، والتي أسفرت عن تسجيل أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات منددة بجريمة إطلاق النار، مطالبين بوضع حد لأعمال العنف وجرائم إطلاق النار التي باتت متفشية في المجتمع العربي.
وبهذا الصدد، قال د. عميد حاج يحيى، وهو أحد الأطباء العاملين في العيادة، إن "الجريمة وقعت علينا كالصاعقة، سيما وأن الحديث يدور حول اعتداء على مؤسسة طبية أقيمت قبل عدة أشهر من أجل تقديم الخدمات الطبية لأهالي بلدتنا".
واعتبر أن "هذا يعتبر من أشد أنواع العنف الذي تعاني منه المدينة في الآونة الأخيرة، وهو بمثابة تخطي لكافة الخطوط الحمراء".
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