سيرجي لافروف: الجيش الليبي معترف به دوليا ونسعى لتسوية بسوريا

السبت 15 فبراير 2020

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، السبت، إن الجيش الوطني الليبي معترف به من جانب مجلس الأمن ومؤتمر برلين كطرف يمكن التفاوض معه.



وأضاف، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن ليبيا ودولاً أخرى باتت تعاني من الإرهاب بعد اندلاع ما يسمى الربيع العربي.

وأكد لافروف أن موسكو تعمل نحو تسوية في سوريا وفقاً للمعايير الدولية، وبدء حوار لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا لا تمتلك أهدافاً متطابقة في سوريا، مشدداً على ضرورة القضاء على الإرهابيين في إدلب.

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ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تسيطر على مناطق كبيرة في إدلب، وهي مجموعة إرهابية مثل داعش.

والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ56 بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة و100 وزير دفاع وخارجية و500 باحث وخبير أمني.

ويتضمن برنامج المؤتمر 48 ساعة مكثفة من الفعاليات والندوات وجلسات النقاش التي يحضرها قادة وممثلو دول العالم.

ويسعى المؤتمر هذا العام إلى تقديم إجابات وحلول للعديد من الأسئلة الملحة من خلال معالجة قضايا مثل المشروع الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع ووضع النظام الدولي الليبرالي.

كما يسعى إلى بحث سياسات حماية المناخ، وتفشي فيروس كورونا، والتعاون عبر الأطلسي "العلاقات الأوروبية الأمريكية"، وتداعيات تجدد التنافس بين القوى الكبرى، فضلاً عن ملفات الشرق الأوسط، خاصة ليبيا وسوريا.