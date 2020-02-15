شكرا لقرائتكم خبر عن نيران حوثية تصيب طفلا بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 تسببت نيران حوثية بإصابة طفل من أبناء منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف الحوثي نجم عنه إصابة طفل بطلق ناري أسفل ظهره وتم إسعافه إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج. Advertisements وبينت المصادر، إن مستشفى الخوخة بمحافظة الحديدة استقبل الطفل علي محمد عياش دلب من أبناء الجبلية والذي أصيب بطلق ناري اطلقتها مليشيات الحوثي على منازل ومزارع المواطنين بشكل همجي وعدواني. وتواصل مليشيات الحوثي تنفيذ جرائمها الدامية بحق المواطنين في الحديدة والتي تزايدت بعد إعلان الهدنة الأممية بشكل كبير دون إكتراث أو مراعاة منها لحقوق لدماء الأبرياء من المدنيين.

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