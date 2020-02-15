شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة طعن تتسبب بإخلاء محطة إيستون في العاصمة البريطانية والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 تسببت حادثة طعن بإخلاء محطة إيستون في العاصمة البريطانية.

وقالت وسائل إعلام السبت، إنه تم إخلاء محطة إيستون بالعاصمة لندن، وذلك وسط حالة من الفوضى سيطرت على المشهد. وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بوجود تقارير عن قيام رجال شرطة بعملية الإخلاء، وسط انتشار حالة "هلع" بالمحطة. Advertisements من جانبها، أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة أخلت المحطة بعد تقارير عن "تعرض شخص للطعن خلال مشاجرة جماعية". واتجه البعض إلى موقع "تويتر" لنقل حالة الهلع والارتباك التي سيطرت على المشهد. وقالت كاريس هانا إنها أثناء توجهها إلى بوابة المحطة، أغلقها أفراد الأمن، معللة بأن "أحدهم أخبرني بوقوع حادث طعن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادثة طعن تتسبب بإخلاء محطة إيستون في العاصمة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.