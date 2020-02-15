مصر تشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

السبت 15 فبراير 2020

شددت مصر، السبت، على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والذي عقد مؤخرا بحضور أطراف دولية، حول تسوية الأوضاع في ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري أكد ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع جميع عناصر الأزمة الليبية.

كما شدد شكري على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، وسبل الدفع بحل سياسي شامل، منوها بأهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة وبرلين حول مختلف القضايا والملفات.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

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كما بحث وزير الخارجية المصري مع ستيف بلوك، وزير خارجية هولندا، الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض شكري الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

وأعرب الوزير المصري، خلال اللقاء، عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر وهولندا.

وكانت القوى الخارجية قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي على تعزيز الهدنة في ليبيا، لكن مليشيات السراج لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولم تكف الدول الداعمة عن إرسال الأسلحة.

وتعقد اللجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين أول اجتماعاتها يومي السبت والأحد للنظر في تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ستناقش آخر تطورات المشهد السياسي الليبي في مدينة ميونيخ الألمانية، بحضور وزراء خارجية مسار برلين.