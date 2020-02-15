شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» : فيروس كورونا مازال يمثل حالة طوارئ للصين والان نبدء بالتفاصيل
وقال تيدروس في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا إن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.
وقال مسؤولون فرنسيون اليوم السبت إن سائحا صينيا مسنا كان مصابا بفيروس كورونا توفي في فرنسا ليصبح أول شخص في أوروبا ورابع شخص خارج البر الرئيسي للصين يتوفى نتيجة هذا الفيروس الذي أثار الذعر في العالم.
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