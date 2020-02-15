مصر.. حبس فنان 30 عاماً بتهمة تهريب الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي 30 عاما بعد إدانته بتهريب الآثار، في قضية عرفت إعلاميا بـ"الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.
وصدر الحكم ضد الفنان شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي حضوريا، وظهر في قفص الاتهام جالسا بهدوء ويقرأ قبل النطق بالحكم.
كما عاقبت المدانين أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، ولاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عاما، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.
وحسب النيابة العامة فإن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21660 عملة معدنية، تعود لفترات تاريخية مختلفة.
كما عاقبت المدانين أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، ولاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عاما، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.
وحسب النيابة العامة فإن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21660 عملة معدنية، تعود لفترات تاريخية مختلفة.
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