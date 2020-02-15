السعودية تحظر استيراد 'التوك توك'

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد "التوك توك"، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة.
ويشمل قرار الحظر، بحسب "روسيا اليوم"، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، إضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من "125" مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية.
وحظرت الهيئة كذلك، الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها "50" سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.
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