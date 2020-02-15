بالصور.. حريق البنايتين قرب الخلاني

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن السيطرة على حريق في بنايتين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدفاع المدني يسيطر على حريق الخلاني الذي اندلع نتيجة اعمال شغب داخل بناية مكونة من خمسة طوابق تضم مخازن لكماليات السيارات بمشاركة 15 فرقة اطفاء وصلت الى موقع الحريق".
وأضاف البيان أنه "تم توجيه عجلة السلم المخصصة لإطفاء الابنية المرتفعة والسيطرة على النيران وتمكنت فرق الدفاع المدني من انهاء الحريق دون اصابات بشرية".
وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريقين داخل بنايتين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
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