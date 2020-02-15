كوريا الشمالية تعدم مسؤولاً اشتبه في إصابته بفيروس 'كورونا'

أقدمت السلطات الكورية الشمالية، على إعدام مسؤول تجاري اشتبه في إصابته بفيروس "كورونا".
وأضافت أنه "سبق وأن وضع المسؤول التجاري في العزل بعد عودته من رحلة إلى الصين".
ولم يتم تأكيد حالات إصابة في كوريا الشمالية بعد من قبل المسؤولين، كما لم يتم الإبلاغ عنها إلا في النسخة الإنجليزية لصحيفة كوريا الجنوبية "جونغ أنغ إيلبو".
ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أي حالات إصابة بالفيروس في بيونغ يانغ، بيد أن خبراء يقولون إن وجوده في البلاد قد يمثل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.
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