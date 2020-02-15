ظريف: إيران لم تتلقَّ إشارات من السعودية لإجراء حوار

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن إيران لم تتلقَّ إشارات من السعودية لإجراء حوار.
ونقلت "قناة العالم" عن ظريف قوله، إنه "لوقف التصعيد هناك طريق عديدة لكن السعودية لن تريد ذلك".
وأضاف ظريف، :"ليس لدينا اي مشكلة مع جيراننا ولقد ساعدناهم في كثير من المجالات كما حدث بالنسبة للكويت في السابق".
ودعا وزير الخارجية الإيراني، دول المنطقة إلى ان "تحمي نفسها بيدها لان الامن لا يمكن شراؤه".
وتابع، أن "هناك دول في الخليج الفارسي اعلنت استجابتها لمبادرة هرمز من بينها الكويت والعراق وقطر وعمان".
وأضاف ظريف، :"ليس لدينا اي مشكلة مع جيراننا ولقد ساعدناهم في كثير من المجالات كما حدث بالنسبة للكويت في السابق".
ودعا وزير الخارجية الإيراني، دول المنطقة إلى ان "تحمي نفسها بيدها لان الامن لا يمكن شراؤه".
وتابع، أن "هناك دول في الخليج الفارسي اعلنت استجابتها لمبادرة هرمز من بينها الكويت والعراق وقطر وعمان".
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