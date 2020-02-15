امانة بغداد تعلن المباشرة بتأهيل ساحة الخلاني (صور)

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن المباشرة بتأهيل ساحة الخلاني وسط العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات امانة بغداد تباشر بتأهيل وصيانة ساحة الخلاني والنصب الخاص بالساحة والذي يمثل (البيت والشناشيل البغدادية) واعمال اخرى مختلفة". وأدناه صور للتأهيل:

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