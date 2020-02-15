بالصور.. الخلاني والسنك قبل قليل

تنشر الخليج 365، صوراً لساحتي الخلاني والسنك عصر اليوم السبت. وتشهد ساحة التحرير في العاصمة بغداد وعدد الساحات في محافظات عدة، تظاهرات منذ الأول من شهر تشرين الأول 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.