الشرطة البريطانية تخلي محطة إيستون بوسط لندن

قالت وسائل إعلام بريطانية، السبت، إنه تم إخلاء محطة إيستون بالعاصمة لندن، وذلك وسط حالة من الفوضى سيطرت على المشهد.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بوجود تقارير عن قيام رجال شرطة بعملية الإخلاء، وسط انتشار حالة "هلع" بالمحطة.

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من جانبها، أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة أخلت المحطة بعد تقارير عن "تعرض شخص للطعن خلال مشاجرة جماعية".

واتجه البعض إلى موقع "تويتر" لنقل حالة الهلع والارتباك التي سيطرت على المشهد.

وقالت كاريس هانا إنها أثناء توجهها إلى بوابة المحطة أغلقها أفراد الأمن، معللة بأن "أحدهم أخبرني بوقوع حادث طعن".