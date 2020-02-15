مقتل 5 مسلحين من طالبان بغارة جوية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مسؤولون من الجيش الأفغاني، السبت، أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 مسلحين من حركة طالبان في إقليم تخار شمال شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في منطقة باهاراك بإقليم تخار.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان خلال عمليات بمنطقة جيرو بإقليم غزني، ومنطقة محمد أغا بإقليم لوجار ،ومنطقة فرح في الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

Advertisements

ودمرت القوات الخاصة أيضاً مخبأ صغيراً للاتصالات تابعاً لطالبان في إقليم لوجار ومخبأين للأسلحة تابعين للحركة في إقليمي لوجار وننكارهار، طبقاً لما ذكره مسؤولون. ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

والجمعة، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع حركة طالبان، مما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضاف المسؤول للصحفيين في مؤتمر أمني بميونيخ إن اتفاق خفض العنف لمدة سبعة أيام لم يبدأ بعد.