شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حادثة طعن تتسبب بإخلاء محطة إيستون في العاصمة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 لندن - الخليج 365 تسببت حادثة طعن بإخلاء محطة إيستون في العاصمة البريطانية.

وقالت وسائل إعلام السبت، إنه تم إخلاء محطة إيستون بالعاصمة لندن، وذلك وسط حالة من الفوضى سيطرت على المشهد. Advertisements وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بوجود تقارير عن قيام رجال شرطة بعملية الإخلاء، وسط انتشار حالة "هلع" بالمحطة. من جانبها، أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة أخلت المحطة بعد تقارير عن "تعرض شخص للطعن خلال مشاجرة جماعية". واتجه البعض إلى موقع "تويتر" لنقل حالة الهلع والارتباك التي سيطرت على المشهد. وقالت كاريس هانا إنها أثناء توجهها إلى بوابة المحطة، أغلقها أفراد الأمن، معللة بأن "أحدهم أخبرني بوقوع حادث طعن".

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