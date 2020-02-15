سرقة منزل في صور بعد تخدير المالكة

أقدم مجهولون على دخول منزل في محلة شارع الدينية وسط ​مدينة صور​، وعمدوا الى رش مادة مخدرة على وجه مالكة المنزل، وقاموا بتقييدها وسرقة مبلغ من ​المال​ وقطع من ​الذهب​، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وحضرت عناصر من ​القوى الأمنية​ الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.