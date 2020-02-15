سرقة منزل في صور بعد تخدير المالكة

أقدم مجهولون على دخول منزل في محلة شارع الدينية وسط مدينة صور، وعمدوا الى رش مادة مخدرة على وجه مالكة المنزل، وقاموا بتقييدها وسرقة مبلغ من المال وقطع من الذهب، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وحضرت عناصر من القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
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